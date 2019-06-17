Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

В западной прессе появились публикации о мистическом «существе», которое якобы видели сотрудники Чернобыльской атомной электростанции за несколько дней до аварии.

Так, австралийские журналисты утверждают, что «монстр» летал над Припятью, предвещая беду. «Страшное существо поднялось над горизонтом Чернобыля и Припяти, отвратительный гуманоид с гигантскими крыльями, черным безголовым телом и красными светящимися глазами, сигнализирующий всем, кто смотрел на него, что они обречены», – передает РИА «Новости» содержание публикации News Corp Australia.

В свою очередь, британская Daily Star процитировала археолога Роберта Максвелла, сравнившего «существо» с «человеком-мотыльком». В публикации фотографии с места трагедии чередуются с изображениями насекомого с телом человека.

Ажиотаж вокруг аварии на ЧАЭС возник после выхода сериала «Чернобыль» на телеканале HBO.

Несмотря на то, что создателей шоу упрекали в искажении исторических событий, многие инстаблогеры отправились в зону отчуждения и стали устраивать там фотосессии, в том числе даже эротического характера.