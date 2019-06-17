Вскрытие подтвердило убийство российской девочки в Испании

Найденная мертвой в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония) девочка из России была убита, об этом свидетельствуют результаты проведенной в понедельник аутопсии, пишет газета La Vanguardia со ссылкой на судебные источники.

Издание отмечает, что изначально не исключалась версия самоубийства подростка, однако вскрытие подтвердило, что речь идет об убийстве, передает ТАСС.

Напомним, ранее в понедельник стало известно, что в Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России, проживавшей в Испании с матерью и несовершеннолетним братом.