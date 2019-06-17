В Испании найдено тело 13-летней россиянки, об этом сообщает местное телевидение.

Тело несовершеннолетней найдено в населенном пункте Матаро, находящемся в автономном сообществе Каталония, передает ТАСС со ссылкой на канал Telecinco.

Полицейские начали расследование этого дела. Подросток жила в Испании вместе с матерью и братом, мать несколько дней назад покинула страну. Местонахождение несовершеннолетнего брата девочки не установлено.

Тело девочки нашел знакомый ее матери, который по просьбе женщины проверял дом, отмечает телеканал. Результаты судмедэкспертизы исключили версию суицида. По данным газеты El Periodico, речь может идти о насильственной смерти.

В полиции прокомментировать эти сведения пока не смогли, комментариев от посольства так же на данный момент не поступало.