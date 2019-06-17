Роскомнадзор удалил фейки о конфликте в Чемодановке

Роскомнадзор сообщил об удалении из социальных сетей недостоверной информации о конфликте в Чемодановке в Пензенской области.

«Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, она в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что в соцсетях с момента конфликта в Чемодановке идет массовое распространение ложной информации. Глава региона пообещал бороться с фейками законными методами.

Вечером в пятницу около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход в Чемодановке после массовой драки, в которой погиб один человек, еще один попал в реанимацию. По делу о драке в полицию были доставлены 174 человека, трое задержаны. Возбуждены уголовные дела. Задержан подозреваемый в убийстве в массовой драке.

Лидер российских цыган Надежда Деметер рассказала газете ВЗГЛЯД о ситуации в Чемодановке.