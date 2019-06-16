Пензенские власти пообещали бороться с фейками о конфликте в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что в соцсетях с момента конфликта в Чемодановке идет массовое распространение ложной информации. Глава региона пообещал бороться с фейками законными методами.

«С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. Однако в России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями. Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценено соответствующими органами», – написал он в своем Instagram.

Белозерцев добавил, что не позволит обманывать жителей области и не позволит использовать трагедию «для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной «карты».

«Наша главная задача – защитить граждан, и мы ее выполним», – подчеркнул губернатор.

Вечером в пятницу около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход в Чемодановке после массовой драки. В ней погиб один человек, еще один попал в реанимацию.

По делу о драке в полицию были доставлены 174 человека, трое задержаны. Возбуждены уголовные дела.

Лидер российских цыган Надежда Деметер рассказала газете ВЗГЛЯД о ситуации в Чемодановке.