Российские молокозаводы решили засудить китайскую фирму

Несколько российских молочных заводов, получивших разрешение на поставку продукции в Китай, обратятся с общим иском к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, сообщил директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.

Мурзенок рассказал РИА «Новости», что в конце декабря 2018 года российские молочные заводы получили импортную лицензию, а 28 января одна китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя.

«Сейчас наши молокозаводы подают коллективный иск для того, чтобы торговые марки забрать себе обратно», – сообщил он.

Китайская компания, заметил он, не нарушала закона. «Она просто зарегистрировала их на себя, но мы проморгали, наши молокозаводы опоздали с этим, возможно, министерство сельского хозяйства не предупредило, просто долго ждали», – сказал Мурзенок.

В конце прошлого года Россельхознадзором и главным таможенным управлением Китая был подписан протокол о взаимных поставках молочной продукции. Первоначально китайская сторона одобрила только 10 российских молокозаводов, а в апреле этот список вырос до 33 компаний. В конце мая осуществили первую поставку российской молочной продукции в Китай.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о перспективах российской сельскохозяйственной продукции на азиатском рынке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД