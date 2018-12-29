Россия и Китай договорились о списке экспортеров молока

Москва и Пекин согласовали списки из 10 российских и 10 китайских компаний, которые смогут поставлять молочную продукцию в Китай и Россию соответственно, сообщили в Россельхознадзоере.

Соответствующий список опубликован главным таможенным управлением Китая. Россельхознадзор планирует разместить перечень допущенных китайских экспортеров 29 декабря, передает ТАСС.

Таким образом, взаимные поставки молочной продукции, кроме сухого молока, возможны с субботы с аккредитованных сторонами предприятий.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о перспективах российской сельскохозяйственной продукции на азиатском рынке.