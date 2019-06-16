Опубликовано видео боя двух советских танков в Ливии

В Сети появились кадры вооруженного столкновения между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника. Снаряд прилетел в борт танка, после чего начался пожар. Люки машины были открыты, в связи с чем можно предположить, что экипажу удалось эвакуироваться, передает РИА «Новости».

В начале июня в Ливии был подбит новейший броневик Mbombe, принадлежавший армии маршала Халифы Хафтара, автомобиль рекламировался как одна из самых защищенных машин в мире.

Маршал Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов» в начале апреля. Лояльные правительству силы начали ответную операцию «Вулкан гнева». Бои ведутся в районе аэропорта и в разных районах города.

В конце мая Силы правительства национального согласия Ливии смогли остановить вторжение Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара в пригородах Триполи.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает Хафтару захватить Триполи.