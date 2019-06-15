Стала известна судьба переданного Алибасову «кота-самозванца»

Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал PR-директор продюсера Вадим Горожанкин.

По словам Горожанкина, животное скорее всего останется жить у фанатки, сообщает «Говорит Москва».

«В любом случае, мы этого кота не бросим. Ни в коем случае. Мы обязательно его куда-то пристроим, чтобы он нормально жил, чтобы с ним было все в порядке», – подчеркнул Горожанкин.

Ранее PR-директор Алибасoва Вадим Горжанкин сообщил, что из квартиры продюсера во время пресс-конференции сбежал кот по имени Чуча. После сын Бари Алибасова заявил, что мошенники обманули семью на 800 тыс. рублей, вернув за вознаграждение не того канадского сфинкса.

Позднее настоящего Чучу обнаружили в центре школы кунг-фу. Нашедший кота человек отказался от вознаграждения.

Напомним, Алибасов пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию. Придя в сознание, деятель шоу-бизнеса первым делом поинтересовался, где его кот Чуча. Семья Алибасова намерена перевезти его в Казахстан для реабилитации.