Освобожденный капитан украинского судна покинул Крым

Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанный в России за незаконный промысел, вернулся на Украину, сообщают информационные агентства.

Новицкий заявил, что «не знал, каким будет решение» суда, освобождение стало для него «полной неожиданностью», передает ТАСС.

До границы он доехал на машине, прошел паспортный контроль, достиг нейтральной полосы и вернулся на Украину.

Перед возвращением Новицкий выразил благодарность севастопольскому омбудсмену Павлу Буцаю.

Буцай сообщил, что капитан украинского рыболовецкого судна также благодарил омбудсменов Крыма и России Людмилу Лубину и Татьяну Москалькову. Буцай отметил, что российская сторона решала все вопросы, с которыми к уполномоченным по правам человека обращались члены экипажа.

Напомним, Балаклавский районный суд Севастополя приговорил к штрафу и освободил Новицкого, который ранее был задержан за незаконный промысел.

В октябре семерых моряков судна ЯМК-0041 обменяли на семерыхроссийских моряков с сейнера «Норд», задержанных пограничниками Украины в Азовском море в марте.