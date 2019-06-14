Суд Севастополя освободил капитана украинского судна

Балаклавский районный суд Севастополя приговорил к штрафу и освободил капитана украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, который ранее был задержан за незаконный промысел.

«Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тыс. рублей. В связи с тем, что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания освобожден. Подписка о невыезде отменена. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тыс. рублей», – сказали в пресс-службе суда РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой сообщали, что до суда Новицкий находился в Симферополе под подпиской о невыезде и жил на съемной квартире.

Напомним, в мае 2018 года российские пограничники задержали за незаконный промысел в исключительной экономической зоне России украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041.

В октябре семерых моряков судна ЯМК-0041 обменяли на семерых российских моряков с сейнера «Норд», задержанных пограничниками Украины в Азовском море в марте.

Также были анонсированы переговоры по обмену Новицкого на удерживаемого на Украине капитана «Норда» Владимира Горбенко.

Однако в декабре 2018 года Горбенко пропал без вести на Украине, где ждал суда. В феврале 2019 года мать капитана сообщила, что сын вернулся домой в Керчь.

Газета ВЗГЛЯД писала, как капитану «Норда» удалось вернуться домой.