Гречаная: Отношения Молдавии и России теперь должны улучшиться

«Не только как лидер социалистов, но и как председатель парламента я буду прилагать все усилия, чтобы наши страны теперь сблизились», – заявила газете ВЗГЛЯД спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная, комментируя смену власти в республике.

«Не случайно, Государственная дума и Совет Федерации стали первыми органами, признавшими наш парламент и новое правительство», – напомнила спикер парламента Молдавии, председатель партии социалистов Зинаида Гречаная.

Она также выразила уверенность в том, что бывший фактический правитель Молдавии, олигарх Влад Плахотнюк предстанет перед судом даже в том случае, если он успеет покинуть страну.

«Мы не будем действовать так, как действовали они. Мы будем действовать в легальном поле. Думаю, где бы Влад Плахотнюк не оказался, правосудие его все равно достанет», – сказала она.

Гречаная также рассчитывает, что конституционный суд Молдавии теперь пересмотрит свои решения, вынесенные неделю назад, в разгар противоборства старого режима и нового правительства. В частности, КС предписал отстранить президента Игоря Додона от должности.

«Уже прозвучал соответствующий призыв президента к суду. Если он не возымеет эффекта, то в понедельник соберется парламент и примет соответствующие решения. Уверена, что судьи либо отменят свои решения, либо подадут в отставку. Парламент не может их к этому вынудить, но у парламента есть другие рычаги воздействия. В частности, двое судей избраны парламентом, двое – назначены правительством. Поэтому у нас есть свои рычаги», – подчеркнула председатель парламента.

Гречаная также уверена, что социалистам удастся сработаться с прозападной партией ACUM, хотя они и придерживаются противоположных внешнеполитических ориентиров и в прошлом они не раз конфликтовали.

«Да, общий противник у нас исчез, но остались общие цели. Нужно установить правовую власть в Молдове. Мы будем действовать тут сообща, взаимопонимание у нас есть. Мы друг другу сейчас нужны», – заверила Гречаная.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, Демократическая партия Молдавии (партия Плахотнюка) объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. Это произошло после визита в офис партии посла США в Кишиневе Дерека Хогана. Таким образом, в Молдавии закончилось двоевластие, возникшее в республике неделю назад.

Как сообщил вечером в пятницу ТАСС, президент Молдавии Игорь Додон поздравил молдавский народ с победой, хоть и символической, «над узурпаторами власти» в стране. Додон не исключил, что лидеры Демократической партии (ДПМ) сбегут из страны, чтобы избежать ответственности за узурпацию власти и хищения. Так он прокомментировал сообщения о необычном скоплении частных самолетов в аэропорту Кишинева.

Он призвал новых министров немедленно взять под контроль силовые ведомства. «Они тянули время, препятствовали новому правительству начать работать, чтобы замести следы и выводить свои деньги из страны в офшоры», – пояснил президент. Кроме того, Додон призвал членов Конституционного суда пересмотреть последние решения, которые спровоцировали политический кризис в стране.

Со своей стороны, премьер Майя Санду пообещала, что лидер ДПМ, олигарх Владимир Плахотнюк предстанет перед законом за «узурпацию власти» и другие многочисленные преступления.

Тем временем, молдавская полиция сняла оцепление со здания правительства.