Гречаная: Отношения Молдавии и России теперь должны улучшиться

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14 июня, пятница  |  Последнее обновление — 22:39  |  vz.ru
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Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

Подписав Парижские соглашения по климату, Россия обязалась сократить выбросы углекислого газаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Анатолий Чубайс призвал обложить россиян новым налогом. На этот раз «зеленым», то есть экологическим. Цель – пресечь выбросы углекислого газа, помочь развитию солнечной и ветряной энергетики. Но новый налог не сделает страну чище, а россиян – богаче, полагают эксперты. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как дело Голунова изменит Уголовный кодекс

Четверть всех заключенных в России сидит по «голуновской» статье УКФото: Станислав Красильников/ТАСС
Журналист Иван Голунов уже давно на свободе, а резонанс от его дела не утихает. Дело дошло до законодателей. Так, партия «Справедливая Россия» оперативно внесла в Госдуму закон о том, чтобы платить по 15 тыс. рублей компенсации за день отсидки каждому, чей арест впоследствии был признан незаконным. Эсеры уверяют, что готовили проект давно, но в «Единой России» уже заявили, что сугубо «хайпожорские» законы поддерживать не станут. Подробности...
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Чем британский спецназ опасен для России

Перед британским спецназом поставят задачу бороться с «тайными действиями» МосквыФото: Ints Kalnins/Reuters
Военный спецназ Британии переориентируют на противостояние России. Вместо борьбы с террористами на Ближнем Востоке элитных военных начнут использовать для раскрытия «тайных действий» Москвы на Украине, в Прибалтике или Африке. Насколько опасны намерения Лондона и чем может ответить Россия? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Как Россия и Запад поменялись местами

Андрей Бабицкий, журналист
Президенты США и политики рангом пониже регулярно произносят речи, в которых акцентируется божественное предначертание американской политики. Но в Ветхом Завете совсем иной народ выступает в качестве избранного. Подробности...
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Брутальный юнисекс Range Rover Velar

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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            Гречаная: Отношения Молдавии и России теперь должны улучшиться

               14 июня 2019, 22:16
            Фото: Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»
            Текст: Юрий Зайнашев

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            «Не только как лидер социалистов, но и как председатель парламента я буду прилагать все усилия, чтобы наши страны теперь сблизились», – заявила газете ВЗГЛЯД спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная, комментируя смену власти в республике.

            «Не случайно, Государственная дума и Совет Федерации стали первыми органами, признавшими наш парламент и новое правительство», – напомнила спикер парламента Молдавии, председатель партии социалистов Зинаида Гречаная.

            Она также выразила уверенность в том, что бывший фактический правитель Молдавии, олигарх Влад Плахотнюк предстанет перед судом даже в том случае, если он успеет покинуть страну.

            «Мы не будем действовать так, как действовали они. Мы будем действовать в легальном поле. Думаю, где бы Влад Плахотнюк не оказался, правосудие его все равно достанет», – сказала она.

            Гречаная также рассчитывает, что конституционный суд Молдавии теперь пересмотрит свои решения, вынесенные неделю назад, в разгар противоборства старого режима и нового правительства. В частности, КС предписал отстранить президента Игоря Додона от должности.

            «Уже прозвучал соответствующий призыв президента к суду. Если он не возымеет эффекта, то в понедельник соберется парламент и примет соответствующие решения. Уверена, что судьи либо отменят свои решения, либо подадут в отставку. Парламент не может их к этому вынудить, но у парламента есть другие рычаги воздействия. В частности, двое судей избраны парламентом, двое – назначены правительством. Поэтому у нас есть свои рычаги», – подчеркнула председатель парламента.

            Гречаная также уверена, что социалистам удастся сработаться с прозападной партией ACUM, хотя они и придерживаются противоположных внешнеполитических ориентиров и в прошлом они не раз конфликтовали.

            «Да, общий противник у нас исчез, но остались общие цели. Нужно установить правовую власть в Молдове. Мы будем действовать тут сообща, взаимопонимание у нас есть. Мы друг другу сейчас нужны», – заверила Гречаная.

            Как сообщила газета ВЗГЛЯД, Демократическая партия Молдавии (партия Плахотнюка) объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. Это произошло после визита в офис партии посла США в Кишиневе Дерека Хогана. Таким образом, в Молдавии закончилось двоевластие, возникшее в республике неделю назад.

            Как сообщил вечером в пятницу ТАСС, президент Молдавии Игорь Додон поздравил молдавский народ с победой, хоть и символической, «над узурпаторами власти» в стране. Додон не исключил, что лидеры Демократической партии (ДПМ) сбегут из страны, чтобы избежать ответственности за узурпацию власти и хищения. Так он прокомментировал сообщения о необычном скоплении частных самолетов в аэропорту Кишинева.

            Он призвал новых министров немедленно взять под контроль силовые ведомства. «Они тянули время, препятствовали новому правительству начать работать, чтобы замести следы и выводить свои деньги из страны в офшоры», – пояснил президент. Кроме того, Додон призвал членов Конституционного суда  пересмотреть последние решения, которые спровоцировали политический кризис в стране.

            Со своей стороны, премьер Майя Санду пообещала, что лидер ДПМ, олигарх Владимир Плахотнюк предстанет перед законом за «узурпацию власти» и другие многочисленные преступления.

            Тем временем, молдавская полиция сняла оцепление со здания правительства.


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