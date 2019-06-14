Чиновница женила находящегося без сознания мужчину в Кузбассе

Руководителя ЗАГС города Таштагола в Кемеровской области обвинили в превышении должностных полномочий за незаконное заключение брака без согласия жениха, который в день «свадьбы» был при смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

По версии следствия, в июле 2017 года руководитель ЗАГС выполнила просьбу своей знакомой о помощи и зарегистрировала ее брак с мужчиной без его участия, не получив его волеизъявления, говорится на сайте прокуратуры.

В момент, «когда должностное лицо приняло решение о заключении брака», мужчина «находился в бессознательном состоянии в больнице города Новокузнецка из-за огнестрельного ранения». На следующий день он скончался.

Таким образом, женщина незаконно получила статус супруги, а также имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Впоследствии при рассмотрении уголовного дела о причинении супругу смерти по неосторожности она потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью, и суд взыскал в ее пользу 100 тыс. рублей.

«Руководителю ЗАГСа предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). После утверждения обвинительного заключения прокурор направил уголовное дело в Таштагольский городской суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

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