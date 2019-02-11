В Австралии более сотни девочек насильно отдали замуж

Полиция Австралии расследует более 100 случаев принудительных детских браков: девочек в возрасте от шести лет насильно заставляли выходить замуж, сообщают СМИ.

По данным австралийских СМИ, с января 2017 года полиция расследовала 171 случай принудительных детских браков. Некоторым из детей было всего шесть или семь лет. В частности, утверждается, что один 34-летний мужчина женился в Мельбурне на девочке, за которую заплатил золотым ожерельем, сообщает News.com.au.

Эксперты портала утверждают, что названные цифры представляют собой лишь верхушку айсберга.

По австралийским законам, принудительный брак с ребенком является преступлением, за которое могут лишить свободы на срок до семи лет.

Случаи принудительных детских браков выявлены во всех штатах и территориях Австралии. При этом не учитываются случаи, когда австралийских детей принудительно выдают замуж за границей. Так, одна 16-летняя школьница рассказала, что ее родители организовали для нее брак за рубежом. Она успела до отъезда обратиться в детский юридический центр и службу защиты детей. В итоге она и ее адвокат обратились в суд, чтобы удержать ее родителей от отправки за границу против ее воли.

Еще в одном случае 15-летняя Серена попыталась покончить с собой, узнав, что ее собираются выдать замуж за пожилого родственника в другой стране.

Также приводится история несовершеннолетней девочки Софи, которая обратилась в посольство Австралии в другой стране. По ее словам, ее вывезли для заключения брака, а по прибытии отобрали загранпаспорт.