Бывший участник группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому после нападения

Гитарист белорусской группы «Trubetskoy», бывший участник группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко подвергся нападению в Минске, сейчас он находится в коме.

«Дорогие друзья и поклонники группы Trubetskoy. Тяжело об этом сообщать, но молчать дальше нет смысла. 6 июня наш друг и коллега Руслан «Пан» Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме. – говорится в сообщении группы в Facebook. – Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана – неважно, лично или благодаря его творчеству – думать о нём и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй».

Между тем официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович заявил, что следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко.

«По данному происшествию возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего 6 июня», – сказал он.