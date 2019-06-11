Назван средний возраст вступления в брак в России

Большинство граждан России вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, сообщает Росстат.

По данным Росстата, в 2018 году в возрасте от 25 до 34 лет поженились 456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 386 тыс. женщин. В возрасте 35 лет и старше поженились 265,5 тыс. россиян и вышли замуж 216 тыс. россиянок.

До наступления совершеннолетнего возраста в брак вступили 454 россиянина.

Отмечается, что до 18 лет в десять раз чаще начинают семейную жизнь девушки – в 2018 году в этом возрасте вышло замуж 4,5 тыс. россиянок.

Количество заключаемых браков в возрасте от 18 до 24 лет сократилось в два раза с 2011 года: в 2018 году в этом возрасте женились 170 тыс. мужчин, вышли замуж 285,5 тыс. женщин.

Всего в 2018 году было зарегистрировано 893 тыс. браков, что в полтора раза меньше, чем в 2011 году.

Ранее был назван средний возраст начала половой жизни россиян.