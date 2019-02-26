Назван средний возраст начала половой жизни россиян

Россияне в среднем начинают половую жизнь в 16-17 лет, что негативно сказывается на деторождении, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин.

Аполихин отметил, что репродуктивный потенциал, то есть возможность рожать здоровых детей, зависит от репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения человека. Сейчас, сказал он, 77,4% готовящихся рожать женщин уже имеют сложившиеся патологии, передает РИА «Новости».

«Когда мы стали анализировать вместе с нашими коллегами, в чем есть вопрос, мы увидели, что сегодня возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет... Для молодого человека - 16-17 лет, а для многих значительно раньше», – рассказал эксперт.

Он отметил, что возраст вступления в брак для женщины – 24-26 лет, для мужчины – 26-29 лет.

«Это молодые, здоровые, социально активные люди, живущие без целеполагания создания семьи, поэтому (бактерии) хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла... все это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения (моменту рождения ребенка). И мы вынуждены бороться с последствиями этого», – заявил эксперт.

В ноябре 2018 года сообщалось, что большинство россиян выступают в поддержку идеи введения в школах уроков полового просвещения.