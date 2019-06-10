Зеленского назвали «губернатором Малороссии»

У здания администрации президента Украины в Киеве в понедельник прошел митинг «Остановим капитуляцию», участники которого выступили против новых договоренностей по Донбассу и уступок, как они считают, российской стороне.

Активисты попытались повесить на вход в администрацию президента Украины Владимира Зеленского табличку «Администрация губернатора Малороссии». Завязалась потасовка с правоохранителями, сотрудники полиции отобрали табличку и порвали ее, сообщают «Украинские новости».

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Митинг проходил под лозунгом «Нет капитуляции и реваншу пророссийских сил на Украине».

5 июня прошло первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске. Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе. Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду и запретить ответный огонь.