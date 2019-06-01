Умер экс-футболист «Реала» и «Арсенала»

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1 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:30  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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Увлечение санкциями возвращает США во времена Дикого Запада

В США не учитывают того, что их агрессивные действия вызывают противодействиеФото: Weiser Martin/CTK/ТАСС
В США раскрыли подробности законопроекта о санкциях в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Речь идет о пяти видах ограничений. Прежде всего под удар попадают швейцарские и итальянские компании, которые предоставляют суда для укладки труб по дну Балтийского моря. Помешают ли новые санкции строительству газопровода и чем могла бы ответить Россия? Подробности...
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Любовь к спорту спасает жизни

Игорь со своим кумиром – Сергеем ИгнашевичемФото: из личного архива
Любой ребенок имеет право на мечту. Иногда случается так, что мечта сводится к простой и горькой мысли – выжить. Но 12-летнему Игорю Приятелеву, приехавшему в Москву с далекого севера, удалось исполнить не только это, а сразу несколько своих желаний. А попутно спасти жизни еще десятков человек. Сегодня на подобный подвиг способен практически каждый. Подробности...
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Как России наказать Косово за избиение русского дипломата

Дело Михаила Краснощекова показывает истинное отношение Косово к международному правуФото: Павел Бушуев/ТАСС
Приштина объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которого жестоко избил косовский спецназ. Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым и призвал ООН вмешаться в ситуацию. Как теперь должна действовать Москва и есть ли у нее рычаги давления на Приштину? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и, в первую очередь, для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...

«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
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Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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            Умер экс-футболист «Реала» и «Арсенала»

            1 июня 2019, 14:29

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Бывший полузащитник мадридского «Реала», лондонского «Арсенала» и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни.

            «Мы не можем сообщить более печальную новость. Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Покойся с миром», – сказано в Twitter футбольного клуба «Севилья».

            Подробности катастрофы не приводятся.

            Ранее сообщалось о смерти футболиста сборной Италии в возрасте 31 года из-за болезни.


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