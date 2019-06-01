Умер экс-футболист «Реала» и «Арсенала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала», лондонского «Арсенала» и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни.

«Мы не можем сообщить более печальную новость. Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Покойся с миром», – сказано в Twitter футбольного клуба «Севилья».

Подробности катастрофы не приводятся.

Ранее сообщалось о смерти футболиста сборной Италии в возрасте 31 года из-за болезни.