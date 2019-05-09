Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский призвал быть благодарными ветеранам каждый день; он также сравнил День победы с американским Днем благодарения.

Зеленский сообщил на своей странице в Facebook, что в четверг он отправился на могилу своего деда Семена Ивановича Зеленского, который «прошел всю войну».

«Он (...) остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов», – добавил новоизбранный украинский лидер.

Зеленский с сожалением отметил, что теперь «мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек».

«Мы должны быть благодарными им каждый день», – подчеркнул он.

По словам Зеленского, 9 мая – «это наш День Благодарения».

«Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил. Просто благодарны всем – за возможность родиться и жить», – написал он.

Зеленский добавил, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу – огромный.

«Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало», – добавил он.

Напомним, в четверг в Киеве полиция задержала правозащитницу Елену Бережную – организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», аналога «Бессмертного полка». Задержание объяснили нарушением общественного порядка.

До этого сообщалось, что противоположная российской акция «Украинский бессмертный полк» прошла на Софийской площади в центре Киева. Участники держали в руках портреты украинских бойцов, которые погибли в результате конфликта в Донбассе, а также государственные флаги страны.

До этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что «преодоление нацизма 74 года назад – это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру».

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