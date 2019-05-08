Трамп предложил руководству Ирана встречу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил руководству Ирана провести двустороннюю встречу, об этом сообщила его помощница Виктория Коутс.

«Предложения президента Трампа о проведении встречи с иранским режимом являются искренними, и он надеется, что они (власти Ирана) примут их и начнут строить будущее, которого заслуживает народ Ирана», – рассказала Коутс, передает ТАСС.

Также в госдепартаменте страны отметили, что США готовы к силовому ответу на нападения Ирана на американские войска и войска союзников, но намерений о смене режима в Тегеране у США нет.

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран направил странам-членам соглашения по иранской ядерной программе пять писем, в которых объявил о приостановке выполнения части обязательств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такая ситуация сложилась из-за безответственного поведения США.