Лавров заявил о вине США в ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что ситуация вокруг СВПД сложилась из-за безответственного поведения США.

«Нам, как я понимаю, в качестве главного вопроса предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, ситуацию, которая сложилась из-за безответственного поведения Соединенных Штатов, которые отказались от своих обязательств, закрепленных Советом безопасности ООН соответствующей резолюцией», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр также заявил, что Москва получила послание от президента Ирана Хасана Роухани по поводу СВПД. «Сегодня получили соответствующее послание российскому руководству, внимательно его изучаем и, конечно, нынешняя встреча дает возможность получить ваши оценки и дополнительные пояснения из первых рук, что очень ценно», – сказал Лавров на встрече с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом в Москве.

Глава МИД подчеркнул, что Москва ценит приверженность Тегерана ядерной сделке. «Мы ценим приверженность Исламской Республики Иран достигнутым договоренностям и резолюции Совета безопасности ООН, как это было вновь подтверждено сегодня в соответствующем заявлении Тегерана», – сказал Лавров.

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран направил странам-членам соглашения по иранской ядерной программе пять писем, в которых объявил о приостановке выполнения части обязательств.

Политолог Алексей Малашенко рассказал газете ВЗГЛЯД о последствиях отказа Ирана от ряда условий ядерной сделки.