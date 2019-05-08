Эксперт объяснил решение Ирана нарушить условия ядерной сделки

«В Вашингтоне хотели получить новый виток напряженности? Они получили его», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Дипломатической академии Александр Вавилов. Он рассказал о причинах, которые вынудили Иран приостановить выполнение ряда условий ядерной сделки.

Иран после заключения в 2015 году ядерной сделки с США четко выполнял взятые на себя обязательства, что подтверждалось инспекторами МАГАТЭ и представителями Евросоюза, убежден Александр Вавилов, профессор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посланник II класса.

Поэтому после того, как президент США Дональд Трамп в одночасье аннулировал сделку, ответные шаги Тегерана были вопросом времени. «Сегодня терпение Ирана кончилось», – подчеркнул эксперт.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран направил странам-членам соглашения по иранской ядерной программе (России, Великобритании, Китаю, Франции и Германии) пять писем, в которых объявил о приостановке выполнения части обязательств по атомной сделке. Речь идет о двух пунктах: о хранении запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Тегеран несколько раз предупреждал, что все к этому идет, подчеркивает Вавилов. На это решение повлияло и то, что США вновь ужесточили санкции в отношении Ирана и послали в Персидский залив – геополитически важную зону – свои военные корабли. В понедельник помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты послали властям Ирана «ясный и однозначный сигнал», направив ударную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США. «Это прямой вызов Ирану и прямая провокация со стороны США», – отмечает Вавилов.

По данным источников CNN, Пентагон рассматривает возможность переброски дополнительных сил на Ближний Восток, в том числе средств ПВО (например, комплексов Patriot). Не исключается возможность иранского удара по военным США в Ираке или Сирии.

По словам эксперта, после всех этих шагов США «можно было ожидать ответной реакции со стороны Ирана».

Вавилов отмечает: «За ядерную сделку выступают все стороны кроме американцев, которые пошли на ее слом. Но какая альтернатива, что взамен? В Вашингтоне хотели получить новый виток напряженности? Они получили его. Здесь

можно ожидать самых печальных последствий, потому что речь идет о ядерной программе».

Практически одновременно с заявлением Рухани, CNN сообщил: Иран перебрасывает морем баллистические ракеты малой дальности в регион Персидского залива. В США пока не знают, «может ли Иран осуществить запуск ракет с борта этих кораблей», или же ракеты «транспортируют с целью применения иранскими силами на суше».

Вавилов счел необоснованными подозрения США в адрес Ирана по поводу переброски баллистических ракет.

«Здесь не дело американцев судить, кто кому будет угрожать в Персидском заливе. В отношении баллистических ракет иранцы не нарушают никаких договоренностей. Это естественный ответ Тегерана на те вопросы, которые возникают после того, как усилилась напряженность и присутствие иностранных войск на близких к его границам территориях. Это вносит дополнительные осложняющие элементы напряжения в ситуацию. Все мировое сообщество должно серьезно задуматься, здесь могут быть самые разнообразные повороты. Иранцы твердо говорят, что не отступят от своего. И они правы, потому что их никто не может обвинить в нарушении договоренностей», – подытожил Александр Вавилов.