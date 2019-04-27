Иранский беспилотник снял на видео американский авианосец в Персидском заливе

Беспилотник Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) снял на видео авианосец США в Персидском заливе, сообщают СМИ.

Съемка велась с близкого расстояния во время наблюдательного полета беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim News Agency.

В ролике запечатлена палуба корабля, где находится несколько самолетов. В КСИР не раскрыли, когда была произведена съемка.

#Iran IRGC nreleased a video showing a US aircraft carrier in the Persian Gulf pic.twitter.com/WYdpHYDBVU — Guy Elster (@guyelster) 27 апреля 2019 г.

Ранее Белый дом заявил, что США вместе с союзниками намерены расширить давление на Иран из-за его «дестабилизирующей» деятельности.