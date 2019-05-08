Шойгу оценил участвующий в параде Победы Aurus

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, понравился ли ему новый кабриолет Aurus, который впервые примет участие в параде Победы.

На вопрос о том, понравился ли автомобиль, Шойгу ответил: «Да». При этом он заявил, что в целом необходимо еще посмотреть на машину, передает РИА «Новости».

Генеральная репетиция парада состоялась во вторник. Шойгу проехал перед расчетами на кабриолете Aurus.

Прямую трансляцию вел Ruptly. На кадрах (с 2.59 мин) видно Шойгу на Aurus.

Подготовлены три машины с номерами 001MO, 002MO и 003МО.

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