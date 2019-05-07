ФСБ задержала банду неонацистов

В Москве, Подмосковье и Владимире ФСБ России задержала семерых членов неонацистской организации, которые совершали нападения на расовой почве, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая 2019 года в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», – приводит ТАСС слова представителя ЦОС.

Согласно данным ФСБ, членами националистической организации «совершен ряд нападений по националистическим мотивам с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани».