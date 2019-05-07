ЕК получила жалобу Украины на «Северный поток – 2»

Еврокомиссия получила жалобу НАК «Нафтогаз Украины» на газопровод «Северный поток – 2», ответ будет дан после ее тщательного изучения, сообщили в пресс-службе ЕК.

«ЕК получила послание «Нафтогаза». Мы направим ответ после его тщательного изучения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Накануне сообщалось, что «Нафтогаз» подал в Еврокомиссию жалобу на Газпром в связи с якобы антиконкурентными действиями российской компании.