Нафтогаз подал жалобу на Газпром в ЕК

Украинский Нафтогаз подал в Европейскую комиссию жалобу на Газпром в связи с якобы антиконкурентными действиями российской компании на рынке газа.

«В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря «Северному потоку – 2», блокировке виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа Газпром злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию», – написал коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко уверен, что Украина может сохранить доходы от транзита газа, если «остановит антиконкурентные действия Газпрома». Он добавил, что «отсутствие транзита газа может означать потерю четырех процентов ВВП и экономический спад уже в 2020 году».

Коммерческий директор Нафтогаза также заявил, что компания сможет добиться того, «чтобы импортируемый газ на Украине стоил дешевле».

По его словам, жалоба в ЕК была подготовлена при участии европейских юристов и экспертов.

Ранее Нафтогаз заявлял о подготовке новой жалобы в Евросоюз, в которой требует обязать Газпром продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.