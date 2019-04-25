Нафтогаз заявил о подготовке новой жалобы в ЕС на Газпром

Компания «Нафтогаз Украины» готовит в антимонопольный орган Евросоюза жалобу, в которой потребует обязать Газпром продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины, заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Сейчас, если мы заставим через эту жалобу в Антимонопольный комитет Европы Газпром предложить (газ) на восточной границе (Украины), мы уверены, что европейские компании тогда будут его покупать», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что работа над жалобой будет закончена в апреле.

Витренко предположил, что если Газпром не отреагирует на жалобу, то на российскую компанию наложат большой штраф, либо она вступит в переговоры с Еврокомиссией.

«Для нас проблема в том, что мы не страна ЕС, но мы нашли юридическое обоснование для того, чтобы, даже не будучи страной Евросоюза, мы могли обратиться в антимонопольный орган Евросоюза», – отметил Витренко.

В июне 2018 года Витренко, говоря о возможных тарифах на будущий транзит газа через Украину, отмечал, что один из вариантов – продажа газа «Нафтогазу» на восточной границе Украины с обратной покупкой этого объема на западной (газовый своп). В этом случае плата за транзит будет оформлена как маржа между сделками, и «Нафтогаз» готов на контракт по другому праву.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в случае переноса точки сбора-приема российского газа на восточную границу Украины европейцы могут сами платить за неконкурентный высокий тариф на транзит газа.