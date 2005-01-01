Нафтогаз потребовал резко поднять транзитный тариф

«Нафтогаз Украины» готов сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020–2028 годах примерно на нынешнем уровне, , но для этого Газпром должен согласиться на прокачку 110 млрд кубометров газа в год и на рост тарифов в 2018–2019 годах на треть.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко направил условия зампреду правления «Газпрома» Александру Медведеву на майских праздниках, пишет «Коммерсант».

Нафтогаз предлагает самостоятельное бронирование Газпромом мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины либо их бронирование клиентами Газпрома. В этих случаях применимым правом для контракта будет украинское, которое, по мнению украинской компании, «гармонизировано с энергозаконодательством ЕС».

Еще одним вариантом является продажа газа Нафтогазу на восточной границе Украины с обратной покупкой этого объема на западной (газовый своп). В этом случае плата за транзит будет оформлена как маржа между сделками, и Нафтогаз готов на контракт по другому праву.

Что касается уровня тарифов на прокачку, то Нафтогаз настаивает на их повышении уже в 2018–2019 годах. В Киеве исходят из того, что Газпром в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет прокачивать по ГТС Украины не менее 110 млрд кубометров в год в 2018–2019 годах

По действующей ставке Нафтогаз будет получать 2,55 млрд долларов выручки в год, но хочет 3,7 млрд долларов с ростом тарифа примерно на 33%.

Компания направила Газпрому уведомление о пересмотре тарифов, и если стороны не договорятся, собирается идти в арбитраж и взыскать компенсацию обесценения своей газотранспортной системы в размере до 11 млрд долларов.

По данным газеты, Газпром не только не собирается прокачивать 110 млрд кубометров, но и публично заявляет о будущем снижении транзита через Украину до 10–15 млрд кубометров. Российская компания на переговорах заняла позицию, согласно которой после 2019 года плата за транспортировку газа от границы России до Германии через центральный коридор должна быть сопоставима с тарифом по строящемуся трансбалтийскому газопроводу «Северный поток – 2».

В Нафтогазе подсчитали, в таком случае тариф через Украину должен упасть до 1 доллара за 1 тыс. кубометров на 100 километров.

Напомним, в среду наблюдательный совет украинского Нафтогаза объявил о планах премировать сотрудников компании на более чем 46 млн долларов за итоги судебного спора с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.