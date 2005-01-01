Сотрудников Нафтогаза крупно премируют за победу над Газпромом

Наблюдательный совет украинского Нафтогаза объявил о планах премировать сотрудников компании на более чем 46 млн долларов за итоги судебного спора с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

«Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже, он составит 46,3 миллиона долларов. Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более 9 миллионов долларов. В перечень сотрудников компании, которые получат премию, включены 41 человек, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата», – говорится в сообщении Нафтогаза.

В компании отметили, что этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого сотрудника.

«Процесс Нафтогаза против Газпрома был исключительным – как по объему требований российской стороны, так и по его результатам. Ведь до этого достичь такой существенной судебной победы над «Газпромом» не удавалось ни одному контрагенту», – заявил глава наблюдательного совета Нафтогаза Клэр Споттисвуд.

По информации компании, первая часть премий на сумму 20,7 млн долларов будет выплачена в мае этого года. Остальные премии будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша 2,6 млрд долларов.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.

Также сообщалось, что швейцарские судебные приставы действительно посетили офис российской компании – оператора действующего газопровода «Северный поток» – Nord Stream, но не арестовывали активы или имущество компании.

Газпром подтвердил, что Нафтогаз пытается по решению арбитража Стокгольма взыскать в Швейцарии 2,56 млрд долларов, но российская компания не получала официальных уведомлений по этой процедуре.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.