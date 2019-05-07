Увеличилось число госпитализированных после крушения «Суперджета»

Еще одна пострадавшая в результате аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево госпитализирована.

«Утром в НИИ им. Н.В. Склифосовского госпитализирована женщина», – сообщили в медицинских службах ТАСС.

В итоге на данный момент после авиакатастрофы госпитализированы 10 человек.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находящихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.

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В качестве основной версии ЧП в Шереметьево называются действия пилотов, которые, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершили посадку, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в каком месте самолета у пассажиров есть больше шансов выжить при катастрофе.