ВЦИОМ выяснил отношение россиян к акции «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк», которая проводится в память о Великой Отечественной войне, воспринимается положительно большинством граждан.

Акция «Бессмертный полк» – это шествие, где люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. 95% россиян положительно относится к ее проведению, отрицательно – лишь 4%, затруднился ответить 1% респондентов, сообщает РИА «Новости».

По данным опроса, акция вызывает гордость за страну, своих отцов и дедов у 42% опрошенных, для 21% – это память о предках, для 11% – боль и грусть, для 10% – радость и счастье.

Еще 9% опрошенных рассказали, что акция вызывает у них «положительные, сильные эмоции», а у 8% – слезы и тревогу. Уточняется, что респонденты могли дать несколько вариантов ответа.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» прошла в США, в том числе впервые на Аляске.

Ожидается, что в Москве в шествии примут участие около 1 млн человек.