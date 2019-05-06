«Бессмертный полк» впервые прошел на Аляске

Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась на Аляске: на улицы города Анкоридж вышли не только русскоязычные, но и англоязычные американцы.

«Все было замечательно, пришло 80-100 человек – столько, сколько мы даже и не ожидали, ведь в городе очень небольшая русскоязычная диаспора. В основном это русские жены, вышедшие замуж за американцев. Женщины вовлекли своих мужей в наши традиции, и те искренне ими прониклись. В шествии также принимал участие американский ветеран ВС США, который держал в руках портрет своего отца, погибшего на фронтах Второй мировой войны», – рассказал координатор акции Геннадий Поликахин ТАСС.

Участники акции прошли от центральной площади города к военному мемориалу, где почтили память павших минутой молчания.

«Наш «полк» оказался очень дружным, сплоченным, пели песни, и у многих на глазах были слезы, пришло много маленьких детей и подростков. Все участники были очень рады тому, что теперь и у нас в городе есть собственный «Бессмертный полк», который мы проводим для себя и для своих детей, так как хотим, чтобы они не забывали историю своей исторической родины, эту страшную войну и ее героев», – добавил Поликахин.

Акция также прошла в Чикаго (штат Иллинойс), где в шествии принял участие 100-летний американский ветеран Второй мировой войны, а в Сиэтле к маршу присоединились девять мотоциклов «Урал» и три военных джипа.

Памятные шествия также прошли в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Детройте, Филадельфии и Нью-Йорке. Бессмертный полк» в Хьюстоне, Канзас-сити, Олбани и Сан-Диего пройдет 9 и 12 мая. Различие в датах проведения акции связано с тем, что в США 9 мая не является официальным выходным днем.

Напомним, впервые акция «Бессмертный полк» состоялась в США в 2015 году по инициативе общества «Русская молодежь Америки» в трех городах – Нью-Йорке, Сан-Франциско и Атланте.