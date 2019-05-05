«Бессмертный полк» прошел по улицам Вашингтона

Участники акции «Бессмертный полк» в четвертый раз прошли по центру американской столицы от стен резиденции президента США к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее, к шествию присоединился посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов и сотрудники посольства.

Участники шествия прошли от стен резиденции президента США к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее Вашингтона, держа в руках фотографии своих ветеранов и распевая песни о Великой Отечественной войны и Победе, передает ТАСС.

У мемориала Второй мировой войны прошла минута молчания в память о погибших.

Среди участников шествия были как многочисленные выходцы из стран СНГ, так и американцы, чьи предки приняли участие во Второй мировой войне со стороны США.

За безопасностью следили полицейские патрули. Специально для поведения акции были перекрыты несколько улиц в центре американской столицы.

«Я нахожусь под большим впечатлением от сегодняшнего события. По оценкам американцев, которые примкнули к нашему шествию, здесь насчитывается около 1 тыс. человек: это серьезное увеличение числа друзей, молодых людей, ветеранов, которые приняли участие в этом очень торжественном мероприятии. Мне было очень приятно узнать, что наши соотечественники смогли организовать такие шествия в 23 городах», – сказал российский дипломат.

«С моего первого дня приезда сюда – в первую очередь в лице коллег из Пентагона – я встретил однозначное понимание важности, необходимости сохранения общего наследия. Вспоминаю свои разговоры с бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом, беседы с [председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом] Данфордом, всегда они поддерживали предложения российской стороны о том, чтобы сохранить эту память, рассказывать больше, как мы вместе боролись за освобождение нашей планеты от фашизма», – рассказал Антонов.

Накануне акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке. Кроме того, в преддверии Дня Победы запустили сервис «Бессмертный полк онлайн».

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