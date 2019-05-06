Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС Вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.

Военная контрразведка СБУ обнаружила факт якобы несанкционированного распространения военнослужащими ВВС информации с ограниченным доступом, которая хранится в их компьютерах и на носителях такой информации, сообщают «Украинские новости».

В материалах суда указывается, что в течение 2014-2016 годов должностные лица Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба разрабатывали проект научного исследования, которому был присвоен гриф ограничения доступа «секретно». Однако в марте 2016 года Астахов якобы скопировал электронную версию этого секретного документа и сохранил его на собственном ноутбуке.

18 апреля 2015 года, как утверждается в материалах, Астахов также несанкционированно скопировал и сохранил у себя на компьютере секретную телеграмму от командования ВВС.

В апреле 2019 году у него провели обыск по месту жительства и в его рабочем кабинете. Дома у него якобы нашли сберегательную книжку Сбербанка России, которую открыли 15 февраля 2014 года. На ней, как утверждается в материалах суда, находятся 2 млн рублей.

Кроме того, якобы изъяты секретные документы о применении авиации в Донбассе, составе группировки российских военных, составе российской авиации вдоль украинской границы, возможностях ВКС России и зенитно-ракетных войск.

Также у него, как утверждается, нашли документ о деятельности авиационной группировки ВКС России и НАТО по состоянию на февраль 2019 года и секретный документ «Боевой и количественный состав Военно-транспортной авиации и Воздушно-десантных войск РФ».