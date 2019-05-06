В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, каких-либо наработок в настоящий момент не существует на этот счет», – сказал он, отвечая на вопрос, прояснились ли какие-либо детали насчет возможной встречи двух лидеров после их телефонного разговора, передает ТАСС.

В то же время Песков сообщил, что Москва готова к диалогу с США по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), но позиция Вашингтона по этому вопросу пока не ясна.

«Какая-то работа в этой области (продления договора) невозможна без определения позиции США. Пока четкого понимания относительно того, готов ли Вашингтон обсуждать продление СНВ и в какой форме, нет. Москва просто ожидает прояснения позиции Вашингтона», – добавил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин не раз говорил, что Москва считает необходимым продление договора, который «остался фактически единственным документом в разоруженческой сфере» между Россией и США.

Напомним, 3 мая Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.