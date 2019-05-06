Опубликовано видео сгоревшего в Шереметьево «Суперджета»

В сети появилось видео с места трагедии в Шереметьево, на нем видно, что хвостовая часть самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке, полностью выгорела.

На видео, опубликованном на канале СК на YouTube, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вместе с другими сотрудниками СК осматривает самолет, заслушивает доклад следователей.

На кадрах также видно, что задняя часть самолета выгорела больше чем до середины крыла, хвост развалился, как минимум одно колесо надломлено.

Как ранее сообщили в СК, среди версий трагедии в Шереметьево следователи рассматривают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов предположил, что пилоты Sukhoi Superjet 100 не справились с валом технических отказов самолета.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.