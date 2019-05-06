В Туве задержан последний участник побега заключенных

Сотрудники полиции задержали последнего, девятого участника побега заключенных из изолятора временного содержания в Туве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный был обнаружен в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района по улице Ленина и доставлен в полицию, передает ТАСС.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыва задержали мужчину, 1987 года рождения, ранее осужденного по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и совершившего побег из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский», – сообщила официальный представитель МВД России.

Напомним, 14 апреля из ИВС в Туве сбежали девять человек, среди них задержанные за тяжкие преступления. Во время побега был ранен сотрудник полиции. В отношении и.о. начальника Барун-Хемчикского отдела полиции в Туве возбудили уголовное дело за халатность.

В течение суток были задержаны шестеро из девяти сбежавших. 21 апреля задержали седьмого участника побега, 24 апреля – восьмой.