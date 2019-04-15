Задержаны шестеро из девяти сбежавших в Туве арестантов

Сотрудники полиции задержали шестерых из девяти арестантов, которые в воскресенье сбежали из изолятора временного содержания Барун-Хемчикского района в Туве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники уголовного розыска МВД по Республики Тыва... задержали еще двоих мужчин, совершивших 14 апреля побег из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский». Таким образом, общее число задержанных в настоящее время составляет шесть человек», – передает ее слова РИА «Новости».

По словам Волк, мужчина 1987 года рождения задержан у населенного пункта Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. Второй арестант, 1989 года рождения, задержан в городе Ак-Довурак.

14 апреля из изолятора временного содержания в Туве сбежали девять человек, среди которых есть задержанные за тяжкие преступления. Во время побега был ранен сотрудник полиции. В Туве ввели план «Сирена».

Также в отношении исполняющего обязанности начальника Барун-Хемчикского отдела полиции в Туве возбудили уголовное дело за халатность.