В Туве введен план «Сирена» после побега заключенных

План «Сирена» объявлен в Туве для поиска сбежавших из изолятора временного содержания, сообщили в межмуниципальном отделе МВД «Барун-Хемчикский».

«Объявлен план «Сирена», используемый для поиска особо опасных преступников. Он объявлен на территории всей республики. Ориентировки на сбежавших направлены в соседние регионы – Красноярский край и Хакасию», – передает ТАСС сообщение представителя ведомства.

Глава республики Шолбан Кара-оол поручил республиканским и муниципальным властям оказать помощь сотрудникам МВД. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие, но «быть бдительными и осторожными», не оставлять без присмотра детей и «желательно самим находиться дома в позднее и ночное время».

Напомним, из изолятора временного содержания в Туве сбежали девять заключенных, среди них в том числе задержанные по тяжким статьям – убийство, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Одного из беглецов уже задержали.