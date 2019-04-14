В Туве сбежали девять заключенных

Из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве сбежали девять задержанных, сообщает ГУ МВД по республике.

«14 апреля из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» совершили побег девять задержанных. В результате побега дежурный сотрудник получил телесные повреждения», – сообщается на сайте ГУ МВД.

Сейчас сотрудники МВД по Туве вместе с коллегами из Красноярского края и Хакасии проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску сбежавших.

Также назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия.