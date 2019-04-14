Задержан один из сбежавших в Туве заключенных

В городе Ав-Довураке Барун-Хемчикского района Тувы задержан один из девяти сбежавших из изолятора временного содержания заключенных, сообщили в межмуниципальном отделе МВД «Барун-Хемчикский».

«Один из сбежавших задержан в городе. Поиски восьмерых продолжаются», – передает слова представителя ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что из изолятора временного содержания в Туве сбежали девять заключенных, среди них в том числе задержанные по тяжким статьям – убийство, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.