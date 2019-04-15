Против главы отдела полиции в Туве возбудили дело после побега заключенных

В отношении исполняющего обязанности начальника Барун-Хемчикского отдела полиции в Туве, где из изолятора сбежали девять задержанных, возбудили уголовное дело за халатность, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника межмуниципального отдела МВД РФ «Барун-Хемчикский» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», – сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, и. о. начальника отдела назначил на дежурство стажера, который не прошел ранее аттестацию. Дежурный неправильно выводил арестованных из камер, в следствии чего двое заключенных на него напали и нанесли ножевые ранения.

Напомним, 14 апреля из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве сбежали девять человек, среди которых есть задержанные за тяжкие преступления. После этого был введен план «Сирена». Четверо из девяти сбежавших заключенных уже задержаны.