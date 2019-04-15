Задержаны четверо из девяти сбежавших заключенных в Туве

Полиция задержала четверых мужчин, которые ранее сбежали из изолятора временного содержания в Туве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыва во взаимодействии с бойцами Росгвардии на территории Барун-Хемчикского района задержали четверых мужчин 1991, 1994, 1984 и 1977 годов рождения, совершивших побег 14 апреля из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский», – сказала официальный представитель МВД Ирина Волк ТАСС.

Напомним, 14 апреля из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве сбежали девять человек, среди которых есть задержанные за тяжкие преступления. После этого был введен план «Сирена».