Задержан седьмой сбежавший в Туве арестант

Полицейские задержали седьмого из девяти сбежавших из изолятора временного содержания в Туве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники МВД по Республике Тыва задержали мужчину 1985 года рождения – еще одного участника побега из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский», – передает ее слова ТАСС.

Из девяти сбежавших, таким образом, сейчас задержаны семь человек.

Волк отметила, что мужчина был найден в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. Его обнаружили во дворе одного из домов по улице Чургуй-оола. По ее словам, продолжается работа по установлению местонахождения еще двоих.

14 апреля из ИВС в Туве сбежали девять человек, среди них задержанные за тяжкие преступления. Во время побега был ранен сотрудник полиции. В отношении и.о. начальника Барун-Хемчикского отдела полиции в Туве возбудили уголовное дело за халатность.

В течение суток были задержаны шестеро из девяти сбежавших.