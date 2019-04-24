Задержан восьмой сбежавший из ИВС в Туве арестант

Правоохранители задержали восьмого участника побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве, сообщили в пресс-службе МВД России.

«24 апреля, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыве задержали еще одного мужчину 1979 года рождения, совершившего побег из изолятора временного содержания», – приводит ТАСС слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Напомним, 14 апреля из ИВС в Туве сбежали девять человек, среди них задержанные за тяжкие преступления. Во время побега был ранен сотрудник полиции. В отношении и.о. начальника Барун-Хемчикского отдела полиции в Туве возбудили уголовное дело за халатность.

В течение суток были задержаны шестеро из девяти сбежавших. 21 апреля задержали седьмого участника побега.