В Совфеде указали на огромную разницу между словами Трампа и делами Белого дома

Есть огромный разрыв между тем, что говорит президент США Дональд Трамп об отношениях с Россией, и тем, что делает его администрация, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как отметил парламентарий, между словами Трампа об отношениях с Россией и делами Белого дома «есть огромный разрыв».

«На словах – огромный потенциал. На деле – бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве», – подчеркнул сенатор в своем Twitter.

Накануне Трамп после полуторачасовых телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил об огромном потенциале для выстраивания прекрасных отношений между Москвой и Вашингтоном. Глава Белого дома также сообщил, что США намерены «много торговать» с Россией.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему между Россией и США так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран.

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