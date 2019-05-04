В Алжире арестовали брата бывшего президента

Службы безопасности Алжира арестовали младшего брата экс-президента страны Саида Бутефлику, длительное время занимавшего пост советника главы государства и имевшего большое влияние на принятие важнейших решений в стране, сообщает информационный портал Alg24.

Помимо брата бывшего президента Алжира, арестован экс-координатор служб безопасности Алжира генерал-майор Атман Тартаг, а также некогда влиятельный силовик, экс-руководитель Департамента разведки и безопасности корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен, передает ТАСС.

По информации местного портала TSA, задержанные дают показания следственным органам. Ожидается, что Саид Бутефлика, Тартаг и Медьен в скором времени, предположительно 5 мая, предстанут перед военным трибуналом города Блида.

Напомним, в конце марта и.о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Абдельазиза Бутефлики покинуть пост президента, после чего было сформировано новое временное правительство во главе с Нуреддином Бедуи. Сам Бутефлика объяснил свою отставку тем, что хочет «успокоить сердца и души соотечественников».

22 апреля новые власти Алжира задержали пять миллиардеров, в числе которых оказался самый богатый человек страны Иссад Ребраб, а через два дня новый президент Алжира сменил главу крупнейшей в стране нефтегазовой компании.