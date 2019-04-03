Президент Алжира объяснил решение об отставке

Абдельазиз Бутефлика в послании председателю Конституционного совета Алжира объяснил, почему решил уйти в отставку с поста президента страны.

Бутефлика заявил, что уходит в отставку «сознательно и по собственной воле, чтобы успокоить сердца и души соотечественников», передает ТАСС со ссылкой на TSA.

Бутефлика объяснил свою отставку с поста президента стремлением не допустить дальнейшей эскалации, а также выразил надежду на лучшее будущее для своей страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Algeria Presse Service.

Он верит «в гордый и достойный Алжир». Бутефлика сообщил, что «принял меры в интересах преемственности государственной власти и нормального функционирования ее институтов на время переходного периода».

«Бог свидетель, что я выдвигал инициативы, совершал действия, прилагал усилия, допускал жертвы, чтобы соответствовать доверию, оказанному мне моими соотечественниками», – говорится в сообщении.

Бутефлика подчеркнул, что на посту главы государства стремился к «национальному единству, независимости, развитию» Алжира.